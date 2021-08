Stanotte via ai lavori in A10, domani (e fino al 25) giornata da bollino rosso quasi H24

Dal 16 agosto divieto di circolazione ordinaria ai tir tra Genova Ovest e Vesima sulle strade urbane dalle 4 di notte. I lavori dureranno fino alle 22 di mercoledì 25 agosto

Sospese le corsie gialle tra piazza Savio a Cornigliano e via Voltri a partire dalle ore 04,00 di lunedì 16 agosto alle ore 22,00 di mercoledì 25 agosto, a causa della chiusura degli accessi autostradali di Pegli e Pra’ in direzione ponente e di Pegli in direzione levante

Il provvedimento, adottato dal Comune in base alla decisione presa dal Comitato operativo viabilità, coordinato dal Prefetto al quale partecipano tra gli altri Regione Liguria, Comune di Genova e Forze dell’ordine, si è reso necessario in previsione dell’aumento del flusso veicolare che si riverserà nella viabilità cittadina dovuto ai lavori annunciati da Aspi nel tratto dell’autostrada A10 tra il casello Voltri/ Prà e il casello di Genova Aeroporto.

Dalle quattro del mattino di lunedì 16 agosto è fatto divieto di circolazione sulla viabilità comunale ordinaria compresa tra l’uscita autostradale Genova Ovest/via Cantore e il km 544+120 della S.S. 1 e viceversa ai mezzi pesanti.

Il divieto è valido per i mezzi diretti al P.S.A. di Genova Prà e per quelli che non prevedano una sosta nel territorio comunale finalizzata a operazioni di carico e scarico merci.

Il divieto è esteso alle vie Cantore, Degola, Cornigliano, Lungo Mare Canepa, Rossa, Albareto, Manara, Merano, Prà, Rubens e ad eventuali percorsi a esse alternativi o comunque a qualunque viabilità comunale compresa fra l’uscita autostradale Genova Ovest(Via Cantore e il km 544+120 della S.S.. 1, costituente direttrice Levante-Ponente Ponente-Levante.

Il divieto di circolazione sul tratto autostradale compreso tra la stazione Aeroporto e la stazione Genova Prà si è resa necessaria a seguito della comunicazione di ASPI riguardante i lavori che interesseranno le gallerie autostradali “Provenzale”, “Torrazza” e “Prà”.

Il divieto di circolazione sarà valido fino al 22 del 25 agosto o comunque fino a cessata necessità.

Dall’ordinanza sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, i veicoli di soccorso e i veicoli in servizio di emergenza.

