Servirà per mettere in ordine l’accesso da largo Lanfranco impalcato da anni, ma non solo

L’intervento, che prevede anche la sostituzione delle gronde interne della galleria nell’ambito del protocollo di intesa Anci – Ics (Iniziativa Cultura Missione Comune 2021), costerà in tutto un milione e 600 mila euro di cui 1.438.273,56 verranno finanziati dall’Istituto per il Credito Sportivo, Ente pubblico economico, con sede in Roma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...