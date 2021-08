Fiamme estinte in due ore di lavoro grazie all’uso del liquido schiumogeno

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Chiavari, più numerose squadre in appoggio dalla centrale, sono intervenute in via Parma a Chiavari per l’incendio di scarti di lavorazione nel cortile di una azienda. Grazie all’uso del liquido schiumogeno in un paio d’ore l’incendio è stato estinto. Non ci sono stati né feriti né intossicati.

