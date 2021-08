Guasto alla rete elettrica, frazioni di Bargagli e Davagna senza energia

Il blackout si è verificato alle 19. È da quell’ora che gli abitanti di diverse frazioni sono al buio. Il timore è che la riparazione possa non avvenire in tempi brevi

«Sul posto ci sono dei generatori a gasolio perché Enel stava eseguendo lavori con distacchi programmati – dicono i residenti -. I tecnici potrebbero far funzionare quelli. Abbiamo segnalato il guasto alle 19, ma ancora non abbiamo visto nessuno». Tutti sono, ovviamente, con i condizionatori spenti e, con questo caldo, con le provviste in frigo che rischiano di deteriorarsi in fretta.

