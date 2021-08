Il giovane si era tuffato con alcuni amici, ma non è tornato a riva con loro. Sono immediatamente scattate le ricerche che, purtroppo, sono terminate poco dopo le 21 quando è stata ritrovata la salma

La Guardia Costiera aveva messo in campo le unità navali per le ricerche. Quando hanno trovato il giovane non c’era già più nulla da fare.

Non resta, purtroppo, che stabilire le cause del decesso del ragazzo.

In copertina: foto d’archivio

