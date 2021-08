Beve alcolici, non paga, fugge e, raggiunta, aggredisce i Carabinieri

La quarantenne pregiudicata, dopo la denuncia, è stata portata al San Martino in stato di agitazione psicomotoria

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Camogli hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza oltraggio e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazione sulla propria identità” una tedesca 40enne con pregiudizi di polizia.

La donna, la sera precedente, all’interno di un bar di San Rocco di Camogli, dopo aver consumato una bevanda all’alcolica, si era allontanata dal locale senza pagare.

Rintracciata pochi minuti dopo dai Carabinieri chiamati dal titolare dell’esercizio, la donna allo scopo di sottrarsi all’identificazione tentava di darsi alla fuga, ma, subito raggiunta, oltre a rifiutarsi di fornire le sue generalità, ingiuriava e poi si scagliava contro gli operanti, uno dei quali, per immobilizzarla, riportava lesioni guaribili in pochi giorni.

Dato il suo stato di agitazione psicomotoria la straniera veniva ricoverata all’ospedale di Genova – San Martino.

