A Ferragosto quarta giornata di bollino giallo per Genova

Per domani la Limet prevede picco del caldo con temperature fino a 38 gradi, per la domenica di Ferragosto ancora disagio da caldo e caldo afoso lungo le coste e raccomanda di evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata

Stato di preallarme per la nostra città mentre in molte altre, non solo al centrosud, è scattato il bollino rosso. Il picco delle temperature durerà proprio fino a ferragosto. Sono previste condizioni a rischio per la salute con picchi di temperatura compresi tra 38-41°C e valori elevati di umidità. Dop il 15 agosto il caldo si attenuerà gradualmente da nord a sud

Secondo l’associazione ligure di meteorologia Limet la temperatura massima registrata oggi nel comune di Genova è stata di 35,3 gradi a Sant’Eusebio, ma nel comune di Campomorone il termometro è salito a 35,7.

Previsioni Limet valide per: sabato 14 agosto 2021

Avvisi: Disagio da caldo. Evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Cielo e Fenomeni: Cielo sereno su tutta la regione.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mari: Calmo.

Temperature: Picco del caldo con massime fino a 38 gradi nelle aree interne.

