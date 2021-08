Tre anni dal crollo del Morandi, due giorni tra il ricordo delle vittime e il futuro del quartiere

Il “Ponte delle rattelle” verrà intitolato alle 43 vittime. Prenderà il via la demolizione degli edifici dove troverà posto il memoriale. Sabato la commemorazione ufficiale. In serata la Lanterna si illuminerà con i colori della bandiera di San Giorgio. Venerdì sera due fiaccolate

Venerdì 13 si terrà conferenza di presentazione riservata alla stampa del Memoriale. Parteciperanno il sindaco di Genova Marco Bucci, l’architetto Stefano Boeri, l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci e, in rappresentanza del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, Barbara Bianco.

Venerdì 13 agosto alle ore 21 sono previste fiaccolate in ricordo delle vittime di ponte Morandi con partenze da piazza Masnata, ponte di Cornigliano e Castello Foltzer. Conclusione nei pressi della passerella sul torrente Polcevera, nota come “ponte delle rattelle”, che verrà intitolata “14 agosto 2018” in memoria delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi;

Sabato 14 agosto, anniversario della tragedia del crollo del ponte Morandi, alle ore 9.45, con appuntamento in via Fillak/ intersezione via Campi, avvio dei lavori per la demolizione degli edifici per la realizzazione del futuro memoriale.

sabato 14 agosto ore 10:15 presso la Radura della Memoria commemorazione delle vittime di ponte Morandi

Sabato 14 agosto, in memoria delle vittime, la Lanterna si illuminerà con i colori della bandiera di San Giorgio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...