Dopo un anno e mezzo di sofferenza tornano le code per entrare all’Acquario

Vero che gli ingressi sono cadenzati per rispettare le norme anti Covid, ma la coda all’Acquario fa sempre un certo effetto, soprattutto se non la si vedeva dai tempi precedenti alla pandemia. Al Porto Antico i visitatori sono in coda distanziati in attesa del turno per l’ingresso. Un’altra testimonianza del fatto che il turismo sta riprendendo.

I musei non hanno subito conseguenze dall’introduzione del green pass. Nei primi giorni di applicazione l’Acquario aveva patito il colpo. Pare, però, che anche i visitatori delle vasche abbiano superato lo scoglio psicologico, tanto che oggi s’è creata la fila per accedere,

