Fine settimana sul Beigua con escursioni panoramiche serali

Il lungo fine settimana di metà agosto inizia venerdì a Pratorotondo con il pomeriggio dedicato alle attività dei Beigua Junior Geoparker, impegnati questa volta in una caccia al tesoro nel cuore del Parco. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line

Alla sera invece, insieme all’Associazione Astrofili Orione di Savona si potrà andare a caccia di stelle con una facile escursione adatta a tutti. Necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Costo: € 6,00 a persona e contributo di € 5,00 per l’Associazione Astrofili. Prenotazione on-line obbligatoria (pochissimi posti ancora disponibili).

Sabato mattina di buon’ora tutti in cammino da Varazze fino alla Madonna della Guardia per il secondo appuntamento dell’estate con Sunrise trekking & concert. All’arrivo: un concerto di musica jazz in uno scenario davvero panoramico. Iniziativa gratuita, in collaborazione con il Comune di Varazze. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12.

Nel pomeriggio di sabato a Tiglieto due nuove opportunità di visita alla Badia cistercense, alle ore 15:30 e alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, costo € 6,00 a persona.

A Ferragosto, come da tradizione, l’appuntamento è con il trekking al tramonto insieme alle Guide del Parco, che ci porteranno sulle alture di Varazze per ammirare la costa nel passaggio dal tramonto al buio acceso dalle stelle e dalle luci del borgo. Escursione mediamente impegnativa, necessari cena al sacco e torcia o frontalino. Costo: € 10,00 a persona, prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 18.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

Mi piace: Mi piace Caricamento...