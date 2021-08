Parco dell’Aveto: escursioni, Sagra della birra nel bosco e visita agli asinelli

A Mezzanego mercoledì 18, lo spettacolo dal vivo di Enrique Balbontin & Andrea Ceccon: “Enri e Andre KO”

Escursioni nel parco dell’Aveto: venerdì 13 agosto l’Anello della Ciapa liscia e i pinnacoli della Conca tribolata (prenotazioni: tel. 3297452351), sabato 14 il Canale Martincano e l’Acquapendente e domenica un’imperdibile salita al Monte Aiona, tra paesaggi lunari straordinari (prenotazioni: tel. 3496446635).

Per chi invece vuole affrontare la montagna con lentezza, due interessanti proposte di Forest Bathing Liguria, che guida alla pratica giapponese del bagno di bosco. Da mercoledì 11 a giovedì 12 appuntamento con La notte delle stelle, un evento unico, una pratica notturna abbinata all’osservazione dei cieli a Pratomollo. Venerdì 13, invece, a Santo Stefano d’Aveto un pomeriggio di benessere nella natura (info e prenotazioni: tel. 347.3302664).

Sempre all’insegna del benessere anche gli appuntamenti in programma a Santo Stefano d’Aveto organizzati da Working Easy Together: venerdì ginnastica dolce per tutte le età e laboratorio di movimento consapevole, respirazione e rilassamento (info e prenotazioni: tel. 349.7372120), senza dimenticare le tante altre proposte per l’outdoor e per l’intrattenimento che il borgo Bandiera Arancione ha messo in campo per questa estate (info: IAT S. Stefano d’Aveto tel. 0185.88046).

Per i bambini tornano anche le esperienze creative con il Centro di Educazione Ambientale del Parco dell’Aveto: giovedì 12 una mattinata in compagnia degli asinelli dell’azienda agricola La Ghianda a Santo Stefano d’Aveto e lunedì 16 laboratorio di riciclo creativo con la carta al Centro visite di Rezzoaglio. Prenotazioni obbligatorie via mail (info@parcoaveto.it).



Piccola anteprima sui primi giorni della prossima settimana: mercoledì 18 l’Agriturismo Villa Cella propone Una giornata a Villa Cella a imparare a fare il formaggio, passeggiata alla scoperta dei paesaggi, dei sapori e della cultura locale (info e prenotazioni: tel. 348.9101010), mentre le Guide Meraviglie d’Aveto ci portano in escursione su La vetta del Pennino dal Passo del Chiodo (info e prenotazioni: tel. 329.7452351).

Al Circolo Poche Musse di Mezzanego continuano divertimento e spettacoli: domenica 15, dal pomeriggio, Ferragosto con Orchestra Sandro – La Musica del Cuore e da mercoledì 18 tutte le sere Sagra della Birra nel Bosco. In particolare mercoledì 18, è previsto uno spettacolo dal vivo con Enrique Balbontin & Andrea Ceccon in “Enri e Andre KO” (info e prenotazioni: tel. 393.2119333).

