Compra assicurazione online, ma è fasulla

I Carabinieri hanno rintracciato il falso broker assicurativo e lo hanno denunciato

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Genova – Rivarolo hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un pregiudicato 55enne residente nel napoletano, autore di una truffa on line.

Ricevuta la denuncia sporta dalla vittima, un genovese 47enne, i militari hanno avviato una serie di accertamenti riuscendo ad identificare il pregiudicato, il quale, utilizzando quale modus operandi quello di presentarsi su un sito web specializzato come un broker assicurativo, era riuscito, con una serie di artifizi, a farsi consegnare la somma di 300 euro per la sottoscrizione di una polizza in realtà inesistente.

