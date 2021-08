Anziani soli e abbandonati in precarie condizioni, la Polizia locale li soccorre e li mette in salvo

In entrambi i casi sono stati gli abitanti dei quartieri dove vivevano, centro storico e Pra’, a segnalare le situazioni critiche. Gli uomini e le donne del Corpo sono intervenuti con tutte le attenzioni del caso per assicurare ai due uomini una vita dignitosa

Il primo caso è avvenuto nell’ex ghetto ebraico, nel centro storico tra via del Campo e piazza della Nunziata. Un anziano aveva ospitato alcune persone nell’illusione che potessero dargli una mano. Si è trovato, invece, ospite sgradito nella sua stessa casa, vessato e maltrattato, col conto corrente prosciugato. La Polizia locale del nucleo Centro storico della 1ª Unità territoriale (centro) ha affrontato il caso interessando anche gli assistenti sociali e il Tribunale fino ad arrivare al completo sgombero degli immobili e al ricovero del pover’uomo vittima di abusi e sopraffazioni. Uno straniero è stato denunciato per furto aggravato, circonvenzione di incapace e lesioni.

Il secondo caso ha riguarda un ottantasettenne solo che risiedeva in una via di Pra’ in condizioni abitative invivibili e pericolose per le condizioni dell’impianto elettrico e del gas. Sono intervenuti gli agenti dell’Unità territoriale Ponente. L’uomo è stato trasferito in un albergo di Serra Riccò, in condizioni decisamente più salubri, insieme al suo cane, un pastore tedesco.

