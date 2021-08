Meteo Limet: prove di canicola per Ferragosto. Temperature in aumento

Situazione: alta pressione in rinforzo in area mediterranea nei prossimi giorni con temperature in graduale aumento.

Lo dice Marco Fanini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 9 agosto 2021

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: locali nubi basse di tipo marittimo si attarderanno, tra nottata e mattinata, lungo le coste del savonese di levante e del genovese di ponente. Nel pomeriggio locali addensamenti nuvolosi innocui sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante. Bel tempo altrove con il transito di innocue velature.

Venti: deboli, con locali lievi rinforzi, da sud-est.

Mari: ancora localmente mossi al mattino, diverranno poco mossi nel corso della giornata.

Temperature: in lieve calo le minime ma in aumento nei valori massimi.

Costa: min +19/23°C, max +25/29°C

Interno: min +11/18°C, max +22/29°C

