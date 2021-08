Piazza Poch, lite e bastoni. Sul posto 5 volanti di Polizia

Polizia di Stato nella piazza di Sestri Ponente a seguito di una lite che sarebbe scoppiata in un pubblico esercizio della zona e poi continuata nelle vie del quartiere per approdare, infine, nella piazzetta. Una persona sarebbe stata scontrata da un’auto

La lite sarebbe cominciata nella prima serata in un pubblico esercizio della zona e si sarebbe poi spostata all’esterno. I residenti della zona segnalano alcuni uomini con dei bastoni che ne inseguivano un altro e un’auto che per allontanarsi velocemente (non si sa se il guidatore fosse coinvolto oppure si sia trovato paura e per questo sia scappato) avrebbe scontrato una donna e un cane.

È arrivata un’ambulanza che ha caricato un ragazzo.



Articolo in aggiornamento

