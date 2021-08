Il presidio no green pass si trasforma di nuovo in corteo in centro. Traffico bloccato

Anche questa volta non è stata richiesta alcuna autorizzazione per la manifestazione. Sono già 18 le denunce a 11 manifestanti delle settimane scorse (alcuni sono stati denunciati due volte)

Una dirigente della Polizia ha informato i manifestanti gridandolo in piazza che il corteo non è autorizzato perché non è stata data comunicazione alla Questura e che i partecipanti potrebbero essere denunciati per blocco stradale.

A partecipare al corteo è un numero ridotto rispetto ai partecipanti al presidio (che erano circa cinquecento), ma come la volta scorsa lungo il percorso si uniscono parecchie persone.

I manifestanti muovono verso via XX Settembre. Tutti i partecipanti, nonostante l’assembramento, non portano la mascherina. Alcuni hanno portato con sé i figli minori.

Anche questa volta vengono scanditi slogan contro i giornalisti, oltre che contro i virologi, Draghi e il Governo.

