Muore Mario Galli, a lungo padre spirituale della Sampdoria

L’Agostiniano è mancato nella notte. I l funerale sarà domani, 7 agosto, alle 11.45, nella stessa Chiesa della Consolazione in cui per tanti anni è stato punto di riferimento dei fedeli

Il 22 febbraio scorso aveva festeggiato il 56° anniversario di sacerdozio. Il padre agostiniano della Chiesa della Consolazione, in via XX Settembre nel centro di Genova, è stato per lungo tempo consigliere spirituale della Sampdoria, celebrando anche il matrimonio di Roberto Mancini. Le sue prediche, nella messa del sabato sera, fino a qualche tempo fa richiamavano a frotte i fedeli che arrivavano anche da altre zone della città,

