Branduardi in visita al violino di Paganini e al museo di Palazzo Tursi

A Genova per un concerto, il cantautore e violinista ha voluto vedere lo strumento costruito da Giuseppe Guarneri del Gesù e, accompagnato dall’assessore alla Cultura e dal conservatore Margherita Priarone ha visitato il museo soffermandosi a lungo sulla Maddalena penitente del Canova

Angelo Branduardi in visita al Cannone, il un violino costruito da Giuseppe Guarneri del Gesù a Cremona nel 1743 che è stato lo strumento di Niccolò Paganini. Fu proprio il musicista genovese a dargli tale nome in omaggio alla sua potenza sonora. Tra l’altro il museo in questi giorni è frequentatissimo.

