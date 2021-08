Sei cuccioli abbandonati salvati dalla Croce Gialla sulla Statale 45

Erano stati abbandonati in un sacco del tipo di quelli dell’Ikea al bivio per Traso. Sono stati prelevati e consegnati al Canile municipale dove li visiterà un veterinario

È successo questa mattina, quando, alle 8:30, un corriere di passaggio sulla SS45 ha chiamato per avvertire della presenza dei poveri animali abbandonati al proprio destino.

La Croce Gialla che effettua servizi di soccorso dedicati agli animali domestici è arrivata sul posto e ha presi in carico le povere bestiole che sembrano avere all’incirca 45 giorni per trasportarle al canile e consegnarle. Lì i cuccioli saranno visitati per stabilire le loro condizioni di salute.

