Fine settimana sul Beigua tra api, pipistrelli e caprette

I più piccoli potranno partecipare a un laboratorio didattico per realizzare una candela in cera naturale. Escursione adatta a tutti con la torcia per scoprire i segreti del “rattopenugu”. Sabato visita alla badia di Tiglieto, domenica in visita alle caprette di Cascina Giacobbe

Un nuovo venerdì con le guide del Parco. I visitatori torneranno nella Foresta della Deiva a Sassello con i Beigua Junior Geoparker, impegnati nel pomeriggio in un laboratorio didattico sull’affascinante mondo delle api e insieme realizzeranno anche una bella candela in cera naturale. Iniziativa gratuita, prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18.



Dalle api passiamo ai pipistrelli, perché sarà proprio il “rattopenugu” protagonista dell’escursione al tramonto nella foresta. E finalmente ne verrà riscattata la fama, scoprendo tante curiosità che lo renderà davvero simpatico. L’escursione è adatta a tutti e terminerà intorno alle ore 23. Necessari frontalino o torcia e cena al sacco. Per chi vorrà, possibilità di degustazione a pagamento presso il Rifugio Casa Ressia, una delle strutture Ospitali per natura del Parco. Prenotazione obbligatoria on-line entro giovedì alle ore 18. Costo escursione € 6 a persona.

Sabato 7 agosto in programma due nuovi appuntamenti con le visite guidate alla Badia di Tiglieto, alle ore 15:30 e alle ore 17. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 18, necessario il green pass. Costo € 6,00 a persona.

È un’escursione da fiaba quella aspetta i visitatori domenica 8 agosto a Pratorotondo: l’atmosfera magica della faggeta trasporterà i partecipanti in un mondo di animali parlanti che raccontano vizi e virtù degli essere umani. E concluderemo la giornata dalle caprette di Cascina Giacobbe, per scoprire i formaggi e gli yogurt Gustosi per Natura. L’iniziativa è gratuita e si inserisce nei Cammini di Biodiversità, escursioni tematiche sostenute dal progetto Interreg CamBioVIA per valorizzare il ruolo di comunità custodi del Parco del nostri allevatori. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.



Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua – Coop. Dafne)

