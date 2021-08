L’ingorgo di venerdì notte? Per Aspi è colpa dei cantieri di Anas e Comune

Secondo le Autostrade le code sulla A10 si sono formate a causa dei due cantieri semaforizzati in Aurelia. Al di là di quello che è successo l’altra notte, è innegabile che col traffico sull’autostrada che sarà a doppio senso su una sola corsia i due cantieri, uno annosissimo e l’altro recente, diventeranno un problema consistente che si aggiungerà al problema

«Nei prossimi giorni vi sarà confronto con le Autorità e gli Enti locali per esaminare le soluzioni per una migliore gestione in caso di contemporaneità dei cantieri stradali e cantieri autostradali – dicono ad Aspi -. In particolare Anas e Comune di Genova dovranno organizzarsi per rimuovere i due cantieri sulla SS1 in vista della chiusura della tratta autostradale a partire dal prossimo 16 agosto definita nel tavolo tecnico sui cantieri liguri con Mims, Regione Liguria e Comune di Genova».

«La chiusura della scorsa notte in A10, nel tratto tra Arenzano e Bivio A26/A10 in direzione Genova, rientra nel programma di lavorazioni notturne aggiornato settimanalmente, nell’ambito della attività di gestione della viabilità generale con tutti gli Enti locali, le Autorità e il Mims – sostengono alla Società Autostrade -. A partire dalla mezzanotte di venerdì, a ridosso del casello di Arenzano, si sono registrati rallentamenti generati dall’impossibilità della viabilità urbana di ricevere i veicoli in uscita. Sulla strada statale infatti erano attivi due sensi unici alternati, regolati da due semafori, per consentire l’operatività di due cantieri posizionati a 300 metri di distanza l’uno dall’altro. A generare l’accodamento sulla viabilità esterna alternativa all’autostrada, dove erano in corso programmate ispezioni notturne, è stato, secondo le verifiche effettuate dalla notte con tutti gli enti interessati, l’estrema vicinanza dei due cantieri e delle relative semaforizzazioni per la gestione del senso unico esterno sulla SS1 Aurelia Grazie al coordinamento tra la Direzione di Tronco di Genova di Aspi, della Polizia Stradale e le strutture tecniche degli altri gestori, è stato predisposto un piano di assistenza agli utenti, con la distribuzione di acqua e il potenziamento di viabili per la gestione del traffico. Contemporaneamente è stata avviata la rimozione del cantiere in A10 e di quelli su strada. Il decongestionamento del traffico sulla SS1 Aurelia, operato da ANAS e Polizia Stradale e la liberalizzazione dell’uscita di Arenzano da parte di Aspi hanno consentito a partire dalle 03:00 un rapido deflusso dei veicoli, naturalmente esentati dal pedaggio. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia rinnova la propria disponibilità a rafforzare la collaborazione con gli enti locali per valutare ulteriori soluzioni per l’ottimizzazione della programmazione delle attività».



