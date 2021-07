Va in giro con pistola e coltelli e tiene in casa una collezione d’armi bianche. Denunciato

Tra le pericolose armi detenute, anche due oggetti curiosi: un bracciale in corda intrecciata al cui interno era nascosta una lama di 3 cm, una penna con all’interno una lama estraibile di 6 cm. Denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 41enne genovese per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato fermato per un controllo mentre transitava in via degli Artigiani in compagnia di un soggetto che, alla vista della volante dell’U.P.G., si è dato a precipitosa fuga. Il 41enne, subito bloccato, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di una pistola a gas marca Beretta, un coltello con un lama di 10 cm, un bracciale in corda intrecciata al cui interno era nascosta una lama di 3 cm, una penna con all’interno una lama estraibile di 6 cm e un passamontagna nero. Anche la perquisizione domiciliare ha dato esito positivo, infatti nella sua camera da letto è stata rinvenuta una scimitarra lunga 60 cm di cui 43 di lama oltre a due pugnali da lancio con lama a doppio taglio della lunghezza rispettivamente di 11 e 21 cm e un altro coltello con punta ricurva della lunghezza totale di 19 cm, di cui 8 di lama.

