Pensionato coltiva cannabis, denunciato dai Carabinieri

Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sestri Levante hanno denunciato in stato di libertà per “coltivazione di sostanze stupefacenti” un italiano di anni 66 originario della provincia di Napoli, residente a Sestri Levante, celibe, pensionato, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione sono state rinvenute 13 piante di Mariujana di varie altezza, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.885 € ritenuta provento della vendita dello stupefacente. Il denaro e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

