Covid nell’equipaggio, parte in ritardo un altro traghetto Gnv

Il 22 luglio era toccato alla Splendid diretta ad Olbia. L’imbarco era stato bloccato per ore per la sanificiazione dopo che erano stati trovati 5 positivi nell’equipaggio. Questa volta è toccato alla Excellent che doveva partire alle 12 per il Marocco. In entrambi i casi i passeggeri hanno lamentato poche informazioni e ore di attesa sotto il sole

Sono 16 le persone dell’equipaggio risultate positive asintomatiche o contatto di positivo a bordo della Gnv Excellent. La nave, anche in questo caso, è stata sanificata da aziende specializzate certificate. Nel frattempo, però, tra le persone destinate a imbarcare montava il malumore per l’attesa sotto il sole e per la mancanza di informazioni al riguardo del ritardo.

