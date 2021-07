Caduta di calcinacci dal viadotto della A10 sull’area del “Junior tennis Pegli”

Non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale, in attesa dei tecnici di Autostrade

Alle ore 14.30 in via Longo si è verificata caduta di calcinacci da viadotto autostradale della A10, carreggiata direzione levante tratto tra i caselli di Pra’ e Pegli, che finiscono in area privata: un campo da tennis del Junior Tennis Pegli. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale. Non sono interessate dalla caduta la viabilità cittadina né alcuna area pubblica. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono attesi i tecnici di Autostrade.

