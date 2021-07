“La fragilità che diventa forza”, spettacolo per affrontare la tematica della violenza contro le donne

Iniziativa del Centro Per Non Subire Violenza con sede in via Cairoli

Giovedì 29 luglio, alle ore 19.00, in piazza Renato Negri 4 rosso (nella piazza vicino al Teatro della Tosse), il Centro Per Non Subire Violenza con sede in via Cairoli 14/7 ha organizzato un evento “La fragilità che diventa forza” con Easy Design Corner nello specifico con Anna Decrì, Valentina Stoppani, Valentina Lelli e Maria Lagomarsino: una perfomance ad arte con illustrazione, teatro e aperitivo per affrontare la tematica della violenza contro le donne.



Durante la serata ci sarà la possibilità, con una donazione, di avere una copia del nostro libro “La Casa Rifugio a indirizzo segreto – 20 anni a Genova” e una shopper con illustrazione realizzata dall’artista Valentina Lelli.



Da gennaio ad oggi il Centro Per Non Subire Violenza ha ricevuto 266 richieste d’aiuto. Per contattarlo: 010/2461716-5, il cellulare 393 9712414 (Genova) e il cellulare 334 6030961 (Recco).

