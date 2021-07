Meteo Limet molte nubi, possibili pioviggini o piovaschi. Disagio per l’afa

Situazione: Nubi in aumento sulla nostra regione per l’afflusso di umide correnti oceaniche, che tra lunedì e martedì faranno da sfondo ad un impulso instabile, foriero di qualche pioggia e temporale. Temperature in tendente calo, ma ancora disagio fisiologico per caldo afoso

Lo dice Vittorio Scrivo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: domenica 25 luglio 2021

Avvisi: Condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso.

Cielo e Fenomeni: Giornata caratterizzata da molte nubi, specie sul settore centro-occidentale, dove non mancheranno episodi di pioviggine o deboli piovaschi. Qualche occhiata di sole in più sarà possibile sull’estremo ponente.

Venti: Deboli/moderati da sud-est.

Mari: Prevalentemente mossi, sia sotto-costa che al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Costa: min +21/24°C, max +25/28°C;

Interno: min +13/20°C, max +24/27°C.

