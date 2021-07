Volo Genova-Pantelleria prende stormo di gabbiani in decollo al Colombo, fermo a Palermo per controlli

Il volo settimanale Volotea V7 1652 diretto a Pantelleria e decollato dal “Colombo” alle 9:20, proprio in decollo ha impattato contro uno stormo di gabbiani. Almeno uno è finito in un motore

Il velivolo è stato fatto scendere per scalo tecnico a Palermo. Dopo una verifica è stato deciso di fare scendere i passeggeri al “Falcone e Borsellino”. I passeggeri sono attualmente fermi in quello scalo. Il comandante, durante il volo, si è premurato di comunicare che entrambi i motori erano in piena funzionalità. Poi la decisione di verificarli e la discesa su Punta Raisi. Lì i viaggiatori sono stati tenuti un po’ a bordo e, dopo le prime verifiche, sono stati fatti scendere e attendono informazioni sulla prosecuzione dell viaggio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...