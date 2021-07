Ladro di whisky professionista arrestato dalla Polizia

È stato sorpreso all’Esselunga di via Piave. Vanta un lungo curriculum da taccheggiatore

La Polizia di Stato, ieri pomeriggio, ha arrestato un italiano di 27 anni, pluripregiudicato e senza fissa dimora, per il reato di tentato furto.

L’uomo è stato notato da personale addetto alla vigilanza di un supermercato mentre prelevava dagli scaffali 3 bottiglie di whisky, del valore commerciale di 63,34 euro, per poi occultarle dentro una borsa della spesa e cercare di oltrepassare la barriera delle casse senza corrispondere alcunché.

Fermato prima che potesse allontanarsi, il 27enne è stato trattenuto fino all’arrivo degli operatori delle volanti U.P.G.S.P., i quali lo hanno trovato in possesso della merce rubata. Gli agenti, dopo l’identificazione e i conseguenti accertamenti hanno scoperto che il taccheggiatore vanta una lunghissima serie di furti perpetrati in varie città del nord e centro Italia, a partire dal 2013. Genova era già stata meta del suo “peregrinare” ma da qualche anno l’aveva abbandonata per recarsi a Milano dove era stato più volte pizzicato in flagranza, guadagnandosi un foglio di via obbligatorio. Da qualche settimana era quindi ritornato nel capoluogo ligure, riprendendo l’attività. In soli 20 giorni 4 furti contestati, l’ultimo dei quali un paio di ore prima.

Gli agenti hanno pertanto deciso di arrestarlo e lo hanno accompagnato in questura in attesa della direttissima.

