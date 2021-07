Vaccini, Toti annuncia nuove open night, 3 a Genova. Ecco quando

Appello a non presentarsi senza prenotazione fuori da open night e open day

«I vaccinati durante le cinque Open Night organizzate da Regione Liguria sono stati 15.989 (di cui 12.352 durante le tre serate di questa settimana), numeri che ci dicono che la formula funziona. Ed è per questo che abbiamo deciso di replicare anche per le serate di lunedì, mercoledì e venerdì in Asl1, Asl3, Asl4, Asl5, mentre Asl2 effettuerà le Open Night lunedì, mercoledì e giovedì. Sono sicuro che i liguri risponderanno come sempre e faremo un altro passo avanti importanti verso la definitiva sconfitta della pandemia». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna di vaccinazione in Liguria.

«Gli accessi diretti senza prenotazione per le prime e seconde dosi sono consentiti soltanto durante gli Open Day e le Open Night – ha precisato Lorenzo Sampietro, Direttore Sociosanitario Asl3 dopo la richiesta da parte di alcuni genovesi di potersi vaccinare oggi all’Hub della Fiera del Mare nonostante non avessero effettuato la prenotazione -. Non è quindi possibile vaccinarsi senza prenotazione nelle altre giornate. Ricordiamo che come da programmazione domani, domenica 25 luglio, il punto vaccinale alla Fiera del mare resterà chiuso e le attività di vaccinazione riprenderanno da lunedì 26 luglio».

Intanto oggi in Liguria sono 140 i nuovi positivi i nuovi positivi al Covid-19 oggi, a fronte di 3.186 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 4.484 tamponi antigenici rapidi. In Liguria aumentano di una unità i posti letto in media intensità mentre è in miglioramento la proporzione ricoveri/nuovi positivi oggi al 2,8%.

