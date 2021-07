Dal 2 agosto via alla raccolta porta a porta in corso Italia: 62 esercizi commerciali coinvolti

Inizierà il prossimo 2 agosto il nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta che coinvolgerà 14 stabilimenti balneari, 27 bar, 16 gelaterie, tre discoteche e due gelaterie: una vera rivoluzione che cambierà il volto della storica passeggiata di corso Italia

Alle sessantadue attività Amiu sta consegnando i contenitori per la raccolta differenziata di vetro, carta e cartone, plastica e lattine, organico e secco residuo. Nelle prossime settimane saranno rimosse le 16 postazioni multimateriale che al momento occupano il lato mare della promenade genovese.

«Arrivare alla rimozione dei cassonetti lato mare passando al porta a porta è un risultato importantissimo per una delle zone della città più frequentate soprattutto nei mesi estivi – dice l’assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali ed Energia Matteo Campora -. E raggiungerlo nei mesi estivi significa risolvere non un problema, ma molti e in un colpo solo: a cominciare dai cattivi odori e al degrado e passando anche dalla possibilità di utilizzare gli spazi occupati dai cassonetti per altre destinazioni, da ulteriori posti moto e per disabili ad aree di carico e scarico».

Il materiale informativo in cui viene spiegato come realizzare correttamente la raccolta differenziata è in fase di distribuzione presso gli esercenti di Corso Italia. Questa attività sarà implementata attraverso una specifica campagna di informazione e comunicazione destinata anche ai clienti dei diversi esercizi commerciali.

«Come sottolineato anche dagli assessori Campora e Bordilli – prosegue il presidente dell’VII Municipio Medio Levante Francesco Vesco – si arriva finalmente alla risoluzione di un problema che più e più volte era stato sottolineato non solo dagli esercizi commerciali, ma anche da cittadini e turisti. Il sistema di raccolta dei rifiuti su Corso Italia finalmente risponderà alle esigenze di chi Corso Italia lo vive quotidianamente e questo è un risultato che dimostra l’importanza della cooperazione tra Istituzioni, Amiu, i Bagni Marina Genovese e di tutti gli esercizi commerciali coinvolti».

«Abbiamo pensato di organizzare un servizio giornaliero di ritiro delle diverse frazione di materiale nella fascia mattutina da agosto fino a settembre – spiega Davide Grossi, direttore generale AMIU-. E dall’estate 2022 la cadenza giornaliera del servizio inizierà dal mese di giugno per tre mesi. Da ottobre fino a maggio cambieremo le frequenze garantendo tutti i giorni il ritiro dell’organico, bisettimanalmente quello della carta, plastica e metalli con il residuo secco, mentre il vetro sarà raccolto settimanalmente».

La difficoltà del conferimento dei rifiuti nelle postazioni stradali lato mare è un problema che gli operatori dei diversi servizi commerciali avevano già segnalato sottolineando come ciò portasse a problemi di pulizia e di degrado del lastricato della passeggiata. Daniele Camino, presidente Bagni Marina Genovese ha sottolineato che «visto il passato ruolo dell’attuale direttore generale AMIU nel consiglio di Amministrazione Bagni Marina Genovese, è stato naturale sottoporre alla sua attenzione la questione. Abbiamo quindi lavorato insieme, con il supporto della zona territoriale Levante, per approdare ad un progetto di più ampio respiro e organizzare un servizio strutturato».

Parallelamente agli interventi operativi, che prevedono anche il montaggio di pannelli informativi per ciascun tipo di contenitore dedicato ai singoli esercizi, è nata, su iniziativa degli stessi Bagni Marina Genovese e con sponsor il consorzio Comieco e ReLife, anche la campagna di comunicazione “DIFFERENZIATISSIMA 2021”, che ha lo scopo di sensibilizzare la clientela degli stabilimenti balneari e degli esercizi commerciali di Corso Italia al fine di migliorare il loro approccio alla raccolta differenziata. Si tratta di una campagna di comunicazione resa chiara e semplice anche grazie a materiali efficaci e facili da consultare.

Per aumentare il coinvolgimento di clienti ed esercizi commerciali è stata ideata una gara “a punti” che, a fine stagione, premierà gli esercizi più virtuosi.

Tutti gli esercizi di Corso Italia hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e, aggiunge Massimo Stasio, presidente provinciale genovese SIB (Sindacato Italiano Balneari), «il progetto è piaciuto subito. La categoria che rappresento è indissolubilmente legata all’ambiente e alla difesa dell’ecosistema, perché è la ragione stessa del proprio lavoro e della propria impresa. Quanto proposto da AMIU e Bagni Marina Genovese e da noi appoggiato è la conferma che solo facendo “sistema” possiamo aiutarci per risolvere il grande problema dei rifiuti e lavorare insieme per un futuro più sostenibile».

