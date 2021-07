Riceve i carabinieri con calci e pugni, 43enne arrestata

I militari della locale Stazione di Molassana si sono recati presso l’abitazione della donna per degli accertamenti delegati dall’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri si sono presentati alla porta dopo aver riferito le ragioni della visita, inizialmente sono stati oltraggiati con frasi “ingiuriose” e poi spintonati fuori dall’appartamento

Ieri pomeriggio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Molassana, coadiuvata da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo una colluttazione, arrestava per “resistenza, lesioni e oltraggio a P.U.” una donna P.G., 43 enne partenopea, con pregiudizi di polizia, abitante a Molassana

La 43enne ha spinto una carabiniere donna contro la ringhiera della scala.

All’arrivo dei militari del Nucleo Radiomobile, i carabinieri hanno nuovamente tentato di accedere all’interno dell’abitazione per effettuare l’accertamento, ma la donna dava in escandescenza colpendo con calci e pugni altri due militari intervenuti prima di venire bloccata dopo una breve colluttazione e tratta in arresto. Tre i militari che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 e 5 giorni dai sanitari dell’ospedale Galliera.

