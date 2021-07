Auto investe scooterista e scappa. Denunciati guidatore e passeggero

I carabinieri, anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e sono risaliti alla targa dell’auto pirata

Ieri mattina i Carabinieri di Santa Margherita Ligure, dopo i dovuti accertamenti, supportati anche dalla visione del sistema di videosorveglianza cittadino, identificavano e denunciavano in stato di libertà per “concorso in omissione di soccorso e omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale” la conducente di una Toyota Yaris una 24 enne di Santa Margherita Ligure e il passeggero, un 27 enne di Lavagna, poiché lo scorso 12 luglio in via Paraggi al Mare direzione Portofino, l’autp impattava violentemente un ciclomotore, condotto da un cittadino dello Sri Lanka, che, sopraggiungeva dal senso opposto, per poi allontanarsi senza soccorrere lo sfortunato motociclista, il quale, in un primo momento veniva soccorso da alcuni passanti, e poi da personale medico. Trasportato presso l’ospedale di Lavagna, gli sono state diagnosticate lesioni, guaribili in 20 giorni. Inutili i tentativi di occultare le tracce del sinistro, i due saranno processati

