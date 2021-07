Terrile: «A Brignole dehors in stile balneare. Così ci presentiamo ai turisti»

Il capogruppo Pd a Tursi segnala l’area esterna di un locale sulla piazza appena rifatta. Per Terrile: <Non poteva intervenire un ufficio del Comune o della Soprintendenza per pretendere qualità e decoro?>. Noi aggiungiamo che gli ombrelloni con pubblicità sono espressamente vietati dalla legge regionale

Dehors sì, ma se rispettano tutte le regole che il dpcm Covid non ha sospeso (concedendo solo la gratuità). Il decreto, comunque, scadrà il 31 luglio. Tursi potrà concedere la gratuità (a spese di tutti i cittadini), ma avrà ancora meno appigli per consentire la deregulation. Ad esempio i dehors ai commercianti e tavoli e sedie agli artigiani. In questo periodo è stata sospesa la commissione (di cui fanno parte anche la Soprintendenza e il Municipio), ma dal 31 luglio ulteriori sospensioni non saranno più giustificabili. E tutti i dehors dovranno ripassare da lì per la congruità estetica.

In giro per la città ci sono vere e proprie baraccopoli, con teloni e pallet, ombrelloni sponsorizzati e allestimenti “creativi”. Comprensibili nel momento dell’estremo bisogno, un danno soprattutto nelle zone turistiche oggi. In più ci sono molti dehors concessi e non o poco usati. Per non parlare delle proteste dei cittadini delle zone che hanno perso più posti auto (come la Foce) o dei luoghi del centro storico dove non di riesce più nemmeno a passare con una carrozzina per disabili o un passeggino per bambini e dove zone prima tranquille sono precipitate nel baccano.

«In Piazza Verdi, davanti alla stazione Brignole è sorto un dehors in stile balneare – racconta Terrile -. Sedie e tavoli di plastica bianca di fronte all’edificio monumentale, tra i lampioni di ghisa ottocenteschi. Per i turisti che scendono dal treno è la prima immagine che vedono di Genova. Mi domando: non si poteva fare di meglio? Lo dico con grande rispetto per i tanti esercenti di pubblici esercizi che in questi mesi hanno investito per arredare e animare la città con dehors di qualità».

Mi piace: Mi piace Caricamento...