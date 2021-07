Insulti e minacce a Toti, arriva (dopo 24 ore) la solidarietà della Lega

Mai (Capogruppo del Carroccio): <Solidarietà al governatore ligure, condanniamo ogni tipo di violenza>



<Solidarietà al governatore ligure Giovanni Toti per gli insulti e le minacce ricevute attraverso i social network. Stigmatizziamo sempre e comunque questo tipo di atti e comportamenti che non hanno nulla a che fare con la democrazia. È giusto che ognuno di noi possa esprimere la propria opinione, ma condanniamo ogni tipo di violenza, fisica e verbale, purtroppo in crescita nel nostro Paese>.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Stefano Mai, in merito alle minacce e agli insulti ricevuti da Toti a seguito della sua posizione sul “Green pass”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...