The Kitchen Company debutta e raddoppia al Politeama con “Sinceramente bugiardi”

Le vicende di due coppie intessute con il tipico gusto anglosassone dell’equivoco e del colpo di scena, finiscono per intrecciarsi. Una commedia di sir Alan Ayckbourn, uno fra i più prolifici autori britannici viventi

The Kitchen Company

Sinceramente Bugiardi

di Alan Ayckbourn

con (in ordine alfabetico): Daria D’Aloia, Lorenzo Tolusso, Susanna Valtucci, Marco Zanuttoregia Massimo Chiesa

Dopo l’ultima messa in scena di Boeing Boeing a gennaio 2020, The Kitchen Company torna finalmente al Politeama con una commedia di Alan Ayckbourn, ambientata nella “swinging London” degli anni ’60: Sinceramente Bugiardi (titolo originale Meet my father, poi Relatively Speaking, scritta nel 1967).Philip, maturo uomo d’affari, vuole passare un weekend con la sua giovane amante Ginny, che è prossima alle nozze con il giovane e squattrinato Greg. Quest’ultimo ha qualche dubbio sulla fedeltà della ragazza, come ne ha anche Sheila, moglie paziente ma non ingenua, sul marito Philip. La situazione precipita quando Greg si presenta nella casa dei due maturi coniugi credendo di parlare con i genitori della fidanzata e annunciando il matrimonio. Philip, a sua volta, è convinto che Greg sia l’amante della moglie…

Sir Alan Ayckbourn, nato a Londra nel 1939 e tuttora vivente, è uno fra i più prolifici autori britannici. Oltre 40 delle sue opere sono state rappresentate nel West End e tradotte in 35 lingue; 10 pièce hanno calcato il palcoscenico di Broadway, vincendo un Tony Award. Fra i maggiori successi si ricordano la trilogia The Norman Conquests (1973, portata in scena da TKC nel 2010), Absurd person singular (1975), A choral of disapproval (1984, da cui fu tratto il film omonimo con Anthony Hopkins e Jeremy Irons), Woman in mind (1985), Private fears in public places (2004).

Perché vederlo: Una commedia brillante costruita sul perfetto meccanismo del misunderstanding, che travolge le 2 coppie di personaggi in una catena inarrestabile ed esilarante di scambi di persona e colpi di scena. Uno humor irresistibile e graffiante che mette in scena vizi e virtù della borghesia inglese.

Prevendita: I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del Politeama Genovese (da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, nelle sere di spettacolo anche dalle 20 alle 21) e online su Happyticket.it. Prezzi: intero euro 20; ridotto abbonati Politeama Genovese e tesserati TKC euro 16 (tessera TKC acquistabile al botteghino del teatro al prezzo di 15 euro); ridotto under 30 euro 10; ridotto under 12 euro 5; gruppi euro 10

