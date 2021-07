Incidente in via Gianelli, scooterista muore sul colpo

L’incidente è avvenuto tra un bus linea della linea 15 e uno scooter. È deceduto il conducente del motociclo. L’autista del bus Amt, che ha 25 anni, è sotto shock.

Sul posto la Polizia locale del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono arrivati i soccorsi inviati dal 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco, ma è stato inutile.

La strada è chiusa fino a quando non sarà possibile portare via il corpo del deceduto e saranno effettuati tutti i rilievi del caso.

È il decimo incidente mortale a Genova dall’inizio dell’anno. A perdere la vita in via Gianelli, è stato un uomo di 84 anni, residente nel levante genovese, che conduceva lo scooter, un motociclo Honda SH.



Articolo in aggiornamento

