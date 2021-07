Famiglia di 8 cinghiali a passeggio da stamattina a Vernazzola e a Sturla

Le prime segnalazioni alla Polizia locale sono arrivate alle 10. I cantunè sono intervenuti per tutelare la sicurezza del transito veicolare

La famigliola ha passeggiato in lungo e in largo, piccoli compresi. Alla Pl, che non ha competenze di guardia faunistica, è toccato seguire gli animali per evitare che costituissero intralcio o pericolo per la viabilità e per le persone a piedi.

I cinghiali a Sturla e a Vernazzola non sono una novità, infatti gli avvistamenti, soprattutto negli ultimi mesi, sono stati molteplici, anche in spiaggia (nella foto)

Le pattuglie del 9º distretto dell’Unità operativa Levante hanno anche individuato in loco parecchie auto lasciate in sosta intralciando la circolazione e le ha sanzionate.

