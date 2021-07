Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato nell’edificio alle spalle del distributore, dove fino a 6 anni fa era la sede del Corriere Mercantile.

Un denso fumo nero è fuoriuscito dalle finestre, annerendo la facciata.

All momento non si hanno notizie di feriti o intossicati.



Articolo in aggiornamento

Foto di Monica Pitta da Facebook

