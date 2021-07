Arriva da Vercelli per comprare droga nei Carruggi. I CC arrestano il pusher

L’acquirente ha 22 anni ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacente

Nella serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Maddalena, durante un servizio di controllo nel centro storico, hanno arrestato un 32 enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale che è stato sorpreso mentre cedeva 1,5 grammi di hashish in cambio di una banconota da 10 € a un ragazzo di 22 anni della provincia di Vercelli.

L’arrestato, accompagnato in caserma, è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo che verrà celebrato nella mattinata odierna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...