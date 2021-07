Meteo Limet: venti forti, mare agitato e temperature in calo

Situazione: Situazione: una saccatura colma di aria fredda in quota ha ormai raggiunto il nord Italia. Pertanto permangono condizioni di instabilità e da stanotte è atteso un deciso calo termico..

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 14 luglio 2021

Avvisi: a partire da questa notte vento forte da nord nelle valli del Genovesato e del Savonese, da sud-est a Levante, in graduale calo dal pomeriggio. Al largo persistono forti venti di Libeccio.

Cielo e Fenomeni: nella notte non si esclude la possibilità di un temporale sul Genovesato, in veloce esaurimento. Dalle prime ore del mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento più consistente a Levante. Nel pomeriggio il cielo sarà ancora poco nuvoloso, ma non si esclude qualche rovescio sulle Alpi Marittime / Liguri. Dalla tarda serata aumento delle nubi medio-basse sul centro-levante.

Venti: forte da nord nelle valli del Genovesato e del Savonese, da sud-est a Levante, in graduale calo dal pomeriggio. Al largo persistono forti venti di Libeccio.

Mari: agitato sui bacini di levante al mattino, per onda da sud-ovest, molto mosso altrove. Moto ondoso in graduale calo dal pomeriggio.

Temperature: in calo.

Costa: min 15/20°C, max +22/26°C

Interno: min 9/15°C, max +18/22°C

