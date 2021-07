Regione, partiti unanimi sul premio a Chiesa e allo staff “ligure” della Nazionale

Oltre al centrocampista, onorificenze per meriti sportivi per Roberto Mancini, Attilio Lombardo, Gianluca Vialli, Fausto Salsano, Alberico Evani e Giulio Nuciari, genovesi per nascita, adozione o collaborazione sportiva

Italia campione degli Europei di calcio. Un ordine del giorno proposto da Stefano Balleari Fdi è stato sottoscritto all’unanimità e impegna la Giunta Toti ad attribuire «un riconoscimento per il grande impegno sia sportivo che umano profuso in quest’ultima edizione di Euro 2020 richiedendone la partecipazione alle future manifestazioni sportive che rappresenteranno la Liguria e Genova in Italia e in Europa».

«Oggi c’è bisogno di tornare non dico alla normalità, ma ad una condizione di coabitazione con la pandemia – commenta l’assessore Simona Ferro – è utile per il nostro morale, ma anche per dare ulteriore slancio alla campagna vaccinale. In casi come questi i nobili e positivi valori dello sport non solo evocano, ma contribuiscono al miglioramento della nostra vita ecco perché questa iniziativa mi trova favorevole».

