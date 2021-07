Non poteva accedere alle aree urbane e invece molestava i passanti. Denunciato

Si aggirava ubriaco a Ponte Morosini, ma il 5 luglio scorso gli era stato notificato un divieto di accesso alle aree urbane del Questore perché si era reso responsabile di numerosi episodi di comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti, perpetrati spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato in stato di libertà un nigeriano pluripregiudicato di 26 anni per il reato di inosservanza del DACUR.

Una volante dell’U.P.G.S.P. è intervenuta presso il Molo Ponte Morosini in quanto era stato segnalato un soggetto di colore, presumibilmente ubriaco, aggirarsi in atteggiamento molesto nei confronti dei passanti.L’uomo è stato compiutamente identificato ed è emerso a suo carico un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (Dacur) notificatogli il 5/07/2021 ed avente durata di un anno. Tale dispositivo gli inibisce l’accesso all’area del centro storico in quanto si è reso protagonista in numerosi episodi di comportamenti aggressivi, minacciosi e molesti, perpetrati spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

