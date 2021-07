Due veicoli in fiamme in due giorni. 9 km di coda in A12 per mezzo in avaria

La situazione sulle autostrade 5 chilometri di coda in A10, 3 in A7

In A12 coda di 9 km tra Sestri Levante e Rapallo e, nella direzione opposta, coda di 9 km tra Recco e Chiavari per veicolo in avaria.

In A7 coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori



In A10 coda di 5 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.

In A26 coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Stamattina un camion ha preso fuoco e ha bloccato la A26 tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord.

È stato il secondo incendio in poche ore (e il quarto in una settimana). Ieri, sulla A12, un mezzo era andato a fuoco poco prima di Carrodano.

