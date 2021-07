Bucci propone onorificenza per Chiesa, Mancini, Lombardo e Vialli

Un ordine del giorno del Sindaco per riconoscere una onorificenza cittadina ai componenti della delegazione della Nazionale italiana a Euro 2020 che hanno avuto e hanno rapporti con la città

Per «premiare il valore, l’impegno, la professionalità e le capacità di chi è riuscito a compiere un’impresa sportiva straordinaria di grande valore sociale per l’Italia», la proposta è quella di concordare con il consiglio comunale «una onorificenza cittadina per meriti sportivi a Federico Chiesa, calciatore della Nazionale e genovese di nascita, a Roberto Mancini, Attilio Lombardo componenti dello staff tecnico e Gianluca Vialli capo delegazione degli azzurri a Euro 2020 e genovesi di adozione».

Il sindaco ha intenzione di invitare i componenti della Nazionale di calcio italiana alla cerimonia per giornata colombiana del prossimo 12 ottobre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...