In A7 è segnalata coda in uscita alla barriera: i genovesi stanno tornando in città per evitare di finire imbottigliati in qualche coda e perdersi, così, la finale degli Europei che comincerà alle 21

A10: coda di 4 km tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A7: coda in uscita alla barriera di Genova Ovest per traffico intenso.

A12: code a tratti tra Rapallo e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

