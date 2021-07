Marassi, carcere fuori controllo: stanotte a fuoco due materassi

Intossicate due guardie carcerarie. Pochi giorni fa la protesta “delle pentole”: stoviglie e pentolame sbattuti contro le grate in piena notte. Sovraffollamento spaventoso e troppi suicidi, tra tentati e riusciti, e un omicidio con il giallo della dichiarazione di un agente che ha dato per vivo a una certa ora il detenuto trovato impiccato in cella che secondo l’autopsia era morto ben prima. Indagati 2 compagni di cella

Che le cose non vadano è sotto gli occhi di tutti: secondo i dati del Ministero dell’interno (del giugno scorso) i posti sono 530, ma 4 sono indisponibili e scendono quindi a 526. I detenuti sono, invece, 651, cioè 125 in più. In sostanza nel carcere di Marassi è stipato quasi il 24% dei detenuti in più di quelli che potrebbe ospitare. Difficile garantire così condizioni di detenzione rispettose della “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati” prevista dal Regolamento nazionale.

