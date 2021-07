Trasporti, azienda sfrutta il lavoro e minacciano i lavoratori: 3 custodie cautelari e due denunce della Polstrada

Nei guai i titolari di una nota azienda di autotrasporto, i quali, con l’aggravante della minaccia, costringevano i propri dipendenti ad effettuare turni di lavoro estenuanti, oltre gli orari consentiti e senza concedere i riposi previsti dai contratti di lavoro e dalla normativa nazionale. Ingiustificate decurtazioni stipendiali o mancate retribuzioni in caso di rifiuto del dipendente di effettuare determinati trasporti, nonché l’utilizzo di veicoli non idonei e spesso inefficienti con pregiudizio per la sicurezza stradale

L’indagine della Polizia stradale di Savona, in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro, ha consentito l’esecuzione di tre custodie cautelari ed altre due persone deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di sfruttamento del lavoro a carico di una azienda di autotrasporti del savonese. All’operazione ha partecipato personale di tutto il Compartimento Liguria.

L’intera attività, coordinata dal Sostituto Procuratore Marco Cirigliano, ha permesso di accertare innumerevoli comportamenti illeciti posti in essere dai titolari di una nota azienda di autotrasporto del savonese, i quali, con l’aggravante della minaccia, costringevano i propri dipendenti ad effettuare turni di lavoro estenuanti, oltre gli orari consentiti e senza concedere i riposi previsti dai contratti di lavoro e dalla normativa nazionale. La lunga attività investigativa ha consentito di accertare che a queste violazioni conseguivano anche ingiustificate decurtazioni stipendiali o mancate retribuzioni in caso di rifiuto del dipendente ad effettuare determinati trasporti, nonché l’utilizzo di veicoli non idonei e spesso inefficienti, mettendo quindi in pericolo la sicurezza della circolazione. Ancora, la violazione di una serie di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e la mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale. Tutto aggravato dalle continue minacce e pressioni psicologiche esercitate dai titolari dell’azienda sui propri dipendenti, al fine di ottenere maggiori risultati in termini di consegne e viaggi di trasporto, in tempi sempre più brevi.

L’indagine ha consentito di mettere un freno a questi spregiudicati comportamenti e, oltre a tutelare i lesi diritti dei numerosi lavoratori dell’azienda, anche garantire che i trasporti su strada avvengano senza mettere in pericolo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

La Polizia stradale ha dato un forte impulso nel settore dei controlli al trasporto professionale, con servizi mirati, campagne europee e giornate dedicate al controllo massivo di questa tipologia di veicoli al fine di verificare il rispetto della normativa europea in materia di tempi di guida e riposo anche con il supporto di strumentazioni in grado di leggere i cronotachigrafi e scoprirne l’eventuale alterazione. La stanchezza gioca un ruolo determinante negli incidenti stradali e i dati statistici ci dimostrano che molti incidenti con gravi conseguenze hanno coinvolto mezzi pesanti, da qui l’impegno costante delle pattuglie della specialità quotidianamente impegnate nei controlli e anche nelle campagne di prevenzione per affermare una cultura sulla guida sicura.