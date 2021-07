Rissa nel centro storico, un arresto e due denunce della Polizia locale. Tre agenti feriti

Nella notte impressionante serie di interventi per schiamazzi nei vicoli e in tutta la città

Poco prima di mezzanotte il personale della Polizia locale in servizio nel centro storico ha arrestato un maggiorenne e denunciato un minorenne e un maggiorenne. L’arrestato è finito in manette per violenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per rifiuto di declinare le generalità e oltraggio a pubblico ufficiale. Si è scagliato contro gli agenti intervenuti in via San Bernardo dove era in corso una rissa: tre quelli feriti, con 7, 5 e 3 giorni di prognosi.

Un minore, denunciato al Tribunale di competenza per rissa in concorso, è stato riaffidato alla comunità su disposizione del Magistrato.

Un terzo elemento, maggiorenne, che aveva riportato lesioni ed era sanguinante e in stato di agitazione è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove ha ottenuto un referto di 30 giorni. La richiesta di Tso non è stata convalidata. Verrà denunciato per rissa, lesioni ed oltraggio.



Inoltre, nella serata e nella notte la Polizia locale è intervenuta

In centro storico

alle ore 21:00 in piazza Raibetta per musica ad alto volume. Circa 100 persone itineranti che usavano tamburi e megafoni. Successivamente le persone si sono spostate in piazza San Giorgio dove hanno continuato a fare musica. Alle ore 00.30 sono stati segnalati in corteo in via Roma e successivamente in via Assarotti. Trattandosi di manifestazione politica è stata avvisata la Polizia di Stato per competenza della Digos.alle ore 22.50: in via del Molo per musica ad alto volume proveniente da esercizio commerciale.alle ore 23.20: in via della Maddalena per musica ad alto volume.alle ore 23.20 in piazza Raibetta per musica ad alto volume.alle 2:45 in piazza San Matteo dove si segnalavano schiamazzi.

alle 3:50 dove, all’altezza della chiesa, venivano segnalati rumori e schiamazzi. Sono stati fatti allontanare 6 persone con due cani al seguito.

alle 4:15 in via San Luca, angolo Santo Sepolcro, per schiamazzi.alle 4:35 in piazza San Marcellino e vico dei Fregoso per evitare l’insediamento del mercatino abusivo. Alcuni soggetti si davano alla fuga abbandonando oggetti al suolo, poi conferiti nel raccoglitore dei rifiuti.

alle 5:00 in piazza dei Giustiniani per rumori e schiamazzi nella pubblica via.



nel resto della città:

alle ore 19:55 in via Tanini per musica ad alto volume in pubblico esercizio.

alle ore 23:00 in Borgo Incrociati per musica ad alto volume all’interno di un esercizio commerciale.

alle ore 23:20 in piazza Dunant per musica ad alto volume proveniente dalle piscine di Albaro.

alle ore 23:45 inviata pattuglia Gamma 2 in via Fiumara in seguito a reclamo per musica ad alto volume.

alle ore 23:55 inviata pattuglia Gamma 2 in via Rosetta Parodi per musica ad alto volume all’interno di esercizio commerciale.

alle ore 23:55 in via Flora per schiamazzi in pubblica via.

alle ore 00:20 in piazza Canepa per schiamazzi.

alle ore 00:20 con una volante della Questura in via San Remo per musica e schiamazzi provenienti da una pizzeria.

alle ore 1:35 in via Dottesio (altezza Palazzo della Fortezza) per schiamazzi

alle ore 2:10 e alle 4:45 in via Pra’ (altezza campo sportivo) per segnalati schiamazzi e urla provenienti dal campo sportivo dove si svolge manifestazione sportiva con autorizzazione fino alle 4.

alle ore 2:15 per schiamazzi in Lungomare Lombardo (sotto corso Italia) dove erano presenti circa 100 ragazzi e la pattuglia non era in grado di intervenire da sola in sicurezza.

alle 2:25 in corso Europa (altezza civico 269) per segnalati rumori e schiamazzi in pubblica via.

alle 2:35 in via delle Campanule dove erano segnalati rumori in pubblica via.

alle 2:45 in salita Santa Maria della Sanità.

alle 2:50 in via D’Andrade per rumori e schiamazzi da esercizio commerciale.

alle 03,05 all’inizio di salita San Bernardino segnalati schiamazzi e rumori.

alle 03:10 in via Tonale (all’altezza del circolo parrocchiale): segnalati schiamazzi e musica.

alle 03:15 in via Jori dove sono stati segnalati schiamazzi: verificate le autorizzazioni e fatti allontanare alcuni avventori.

alle 03:25 Palazzo della Fortezza: segnalati rumori in pubblica via.

alle 03:45 Via Celesia: rumori in abitazione.

alle 04:05 Via Buranello: rumori e musica in pubblica via.

Nelle attività sono stati coinvolti tutti i distretti e reparti della Polizia locale. Il Comando ringrazia tutto il personale coinvolto per l’impegno profuso negli interventi a favore della popolazione e della quiete pubblica.