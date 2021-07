Primo “open day” a Genova, 1620 vaccinati in un pomeriggio e una mattina

Toti: «Sono quasi 8mila le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccini Pfizer o Moderna negli open day di Regione Liguria». La prossima settimana una “open night” senza prenotazione

Secondo il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si tratta di «Un grande successo, un tassello importante nel fondamentale percorso per raggiungere l’immunità di gregge e andare definitivamente oltre la pandemia»



Nel dettaglio, oggi le dosi somministrate sono state:

• in Asl1: 240 al Palasalute di Imperia e 330 all’hub vaccinale di Taggia;

• in Asl3: 1620 all’hub della Fiera del Mare di Genova

• in Asl4: 280 all’hub militare di Chiavari (che anche oggi prolunga l’attività fino alle 22)

• in Asl5: 560 all’hub ex Fitram alla Spezia e 420 all’hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo

Che vanno a sommarsi con i numeri di ieri:

• in Asl1: 189 al Palasalute di Imperia e 246 all’hub vaccinale di Taggia;

• in Asl3: 1308 all’hub della Fiera del Mare di Genova

• in Asl4: 320 all’hub militare di Chiavari

• in Asl5: 420 all’hub ex Fitram alla Spezia e 405 all’hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo

A questi si aggiungono le 1581 dosi somministrate nei 4 giorni di open day conclusi nella serata di venerdì all’hub del Palacrociere di Savona.

«La prossima settimana – aggiunge Toti – avvieremo una open night, senza prenotazione, per vaccini Pfizer o Moderna, sempre con l’obiettivo di agevolare l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini e coinvolgere chi ancora fosse indeciso»

Sul fronte dei numeri del contagio, oggi la Liguria scende sotto quota mille positivi totali (969).

Mi piace: Mi piace Caricamento...